Нью-Йорк, США, , 12:49 — REGNUM Оживление спроса на сжиженный природный газ в Китае может сорвать попытки Европы справиться с энергетическим кризисом, сообщает 21 июля Bloomberg.

СПГ-танкер (сс) Ken Hodge

Сниженное потребление СПГ из-за ограничений, связанных с пандемией, привело к тому, что Китай пополнил свои запасы и дал импортерам возможность заработать на высоких ценах, перепродавая газ, что увеличило его доступность для европейских покупателей, сказала в интервью Bloomberg Television глава отдела исследований природного газа Goldman Sachs Group Саманта Дарт.

«Чем больше они перепродают, тем больше [газа] доступно для Европы, — объяснила Дарт. — Поэтому возникает значительный риск: как только в Китае начнет расти экономическая активность, мы можем увидеть быстрое изменение ситуации и, как следствие, сокращение отгрузок для Европы».

По словам Дарт, глобальный энергетический кризис означает, что в ближайшем будущем странами потребуется более гибко подходить к переходу на «зеленые» источники энергии, поскольку возобновляемых энергоресурсов пока недостаточно, чтобы компенсировать дефицит природного газа.

«Энергетический переход не остановится, но странам придется еще какое-то время потерпеть углеводороды в ситуации недостатка природного газа», — считает Дарт.

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