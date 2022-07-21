Москва, 21 июля, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Клиенты Сбера 21 июля массово сообщают о сбое в работе приложения Сбербанка. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в само приложение зайти можно, но никакие личные данные в сервисе недоступны. Также недоступен сайт банка.

Логотип Сбер

«В настоящий момент часть наших клиентов может испытывать трудности с доступом к сервисам банка. Мы работаем над решением ситуации. Приносим извинения за неудобства», — сказано в телеграм-канале «Сбера».

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2022 года специалисты Сбербанка известили, что работают над удалением из магазина App Store мошеннического приложения, маскирующегося под официальный сервис банка.

Читайте также: В Сбербанке предупредили о мошенническом приложении в App Store