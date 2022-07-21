Улан-Удэ, , 12:32 — REGNUM Вице-премьер российского правительства Виктория Абрамченко в своем телегам-канале 21 июля известила о прибытии в Бурятию:

Виктория Абрамченко Economy. gov.ru

«Приехала в Бурятию! Смотрим проект очистных сооружений и центр защиты лесов. Здесь специалисты оценивают характеристики сеянцев (повторяю, что важно не только посадить саженцы, но и обеспечить их приживаемость)!

И, конечно, наработки центра необходимы для грамотного и эффективного лесовосстановления. Сегодня на ногах обсуждаем все возникающие вопросы по экологической повестке региона. А завтра проводим правительственную комиссию по охране озера Байкал».

Как сообщало

, благодаря национальному проекту «Экология» для обслуживания Центральной экологической зоны Байкала и приграничных населенных пунктов будет построено семь технологичных предприятий по обработке и утилизации ТКО.

Ранее Абрамченко отмечала, что режим охраны этой зоны чрезвычайно сложный: необходимо защитить природное наследие, так как перерабатывать и утилизировать там мусор категорически нельзя.

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