Ахтубинск, Астраханская область, 21 июля, 2022, 12:30 — ИА Регнум. В Астраханской области главный инженер муниципального унитарного предприятия «Ахтубинск-Водоканал» предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности девятилетней девочке. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Ржавые трубы

По версии следствия, главный инженер МУПа не обеспечил ремонтные работы на магистральном водопроводе, проходящем по территории Покровского сельсовета. При этом он знал, что магистральные водопроводы протяженностью более 42 километров нуждаются в ремонте, и с 2020 года на постоянной основе существуют прорывы труб, которые угрожают подтоплению частных домовладений.

Это привело к тому, что 5 февраля 2022 года девятилетняя девочка утонула в искусственном водоеме, который образовался в 150 метрах от её дома в селе Покровка Ахтубинского района. Это произошло, пока мать девочки занималась младшими детьми в доме.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В ходе расследования установлен факт получения взятки обвиняемым за ненаправление материалов о несанкционированном подключении к сетям центрального водоснабжения для взыскания задолженности. Сейчас расследование завершено, дело передали в суд.