Брюссель, , 12:26 — REGNUM Предложенный Еврокомиссией план сократить — поначалу добровольно — потребление газа на 15% призван не только избавить Европу от энергетической зависимости от России, но и усилить чувство сплоченности и самопожертвования ради общей цели, анализирует 21 июля Bloomberg.

Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

Это, на первый взгляд, логичный, но очень тупой инструмент, который может скорее разрушить единство, чем укрепить его.

Зависимость от российского газа сильно варьируется между странами. По данным брюссельского аналитического центра Bruegel, сокращение на 15% по сравнению со средним уровнем до введения санкций компенсирует прекращение импорта российского газа по трубопроводам. Однако требуемое сокращение на уровне отдельных стран варьируется от нуля до целых 54%. Если Брюссель начнет выписывать штрафы, чтобы принудить страны меньше потреблять газ, глухое недовольство в ЕС может перерасти в открытые склоки.

Вместо этого, чтобы стимулировать общие действия, следует использовать не только кнуты, но и пряники — в идеале в форме «большой сделки», считает аналитик Георг Закманн из Bruegel.

Такая сделка включила бы в себя не только спрос, но и предложение. Помимо обеспечения новых поставок из-за рубежа, лидеры ЕС должны опираться друг на друга, принимая жесткие решения ради общего блага, и смягчить необходимое сокращение за счет объединения энергетических и финансовых ресурсов, а также поддержки уязвимых домохозяйств.

Однако такие усилия требуют сильного руководства, которого пока нет. До сих пор меры принимались на уровне стран, вместо того чтобы усилить сотрудничество.

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