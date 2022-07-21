Санкт-Петербург, , 12:26 — REGNUM В Ленинградской области неизвестный преступник застрелил женщину-дизайнера, которая выходила из парадной многоквартирного дома в Кудрово Ленинградской области, сообщил ИА REGNUM 21 июля источник в правоохранительных органах.

Киллер

По предварительным данным, убийство женщины произошло утром 21 июля на улице Венской. Погибшая выходила из парадной жилого дома, когда в нее выстрелили.

«На месте работает следствие»,— уточнил источник.

По данным телеграм-канала Mash, жертва — 44-летняя дизайнер. Предварительно, она погибла от выстрела в голову.