Одесса, Украина, 21 июля 2022, 12:13 — REGNUM Специальная военная операция России на Украине привела к тому, что в Одесской области 16 июля было ликвидировано более 600 боевиков, в том числе до 120 наемников, Как сообщает 21 июля Минобороны России, удар ВКС России был нанесён по центру отдыха «Империя».

Украинские боевики
Украинские боевики
Dpsu.gov.ua

Помимо этого удар по пункту дислокации в Николаеве 17 июля помог уничтожить более 320 националистов.

В Минобороны также заявили, что на фоне значительных потерь Украины мобилизованные жители западных областей отказываются ехать в Донбасс.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля воздушно-космические силы России (ВКС) высокоточным оружием уничтожили на Украине пункт временной дислокации нацистского формирования «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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