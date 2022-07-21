Одесса, Украина, 21 июля, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Специальная военная операция России на Украине привела к тому, что в Одесской области 16 июля было ликвидировано более 600 боевиков, в том числе до 120 наемников, Как сообщает 21 июля Минобороны России, удар ВКС России был нанесён по центру отдыха «Империя».

Dpsu.gov.ua Украинские боевики

Помимо этого удар по пункту дислокации в Николаеве 17 июля помог уничтожить более 320 националистов.

В Минобороны также заявили, что на фоне значительных потерь Украины мобилизованные жители западных областей отказываются ехать в Донбасс.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля воздушно-космические силы России (ВКС) высокоточным оружием уничтожили на Украине пункт временной дислокации нацистского формирования «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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