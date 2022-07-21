Москва, , 12:11 — REGNUM Снижение ключевой ставки на прогнозируемые экспертами 0,5 пункта не повлияет на увеличение кредитования реального сектора экономики и не окажет содействия в ликвидации высокого курса рубля, отметил глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв («Единая Россия»).

По его словам, проблемы, связанные с влиянием избыточно крепкой российской валюты на национальную экономику, неоднократно поднимались в рамках дискуссий на стратегической сессии по промышленности.

«Целиком разделяю тревоги госкорпораций и крупнейшего отечественного бизнеса как в части ослабления возможностей высокотехнологичного экспорта, так и истощения бюджета, сверстанного в рамках прогнозируемого курса в 76 рублей. Считаю одной из важнейших задач в кратчайшие сроки обеспечить коррекцию стоимости рубля, не допуская сокращения финансирования и экономии ресурсов», — отметил Гутенёв в своем телеграм-канале.

Парламентарий считает опрометчивым поступком попытку воспроизвести бюджетное правило с целью формирования резервовдля чрезвычайного случая, «не понимая, что экономика уже находится в режиме ЧС с 24 февраля».

«Попытки создать дефицит ликвидности повысят риск потери накопленных ресурсов в условиях отсутствия реальной возможности их конвертации в нерезервные валюты, которые отличаются высокой волатильностью», — добавил он.

Гутенёв уверен, что доллар ниже 68−70 рублей подрывает экспорт высокотехнологичной промышленности, вооружений и военной техники, металла и создает проблемы в импортозамещении, делая российскую продукцию неконкурентоспособной на внешнем и внутреннем рынках.

«Необходимо радикально снижать процентную ставку ЦБ как минимум до 7−7,5% и сокращать дефицит бюджета формированием новых источников дохода, в том числе за счет экспорта», — заключил глава комитета Госдумы.

Сейчас ставка Центробанка составляет 9,5% годовых. Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 22 июля 2022 года.

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