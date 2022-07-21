21 июля 2022 | Время чтения 5 мин

Джейн Спай, , 22:45 — REGNUM 20 июля прошло последнее для Бориса Джонсона заседание с вопросами премьер-министра (PMQs). Неожиданно для спикера Палаты общин и всех присутствовавших депутатов уже практически бывший премьер-министр выступил с «речью к своему преемнику».

Войдет в историю? Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Я хочу использовать последние несколько секунд для того, чтобы дать несколько советов моему преемнику, кем бы он или она не были. Во-первых, держитесь как можно ближе к американцам, стойте на стороне украинцев и стойте на стороне свободы и демократии везде. Снижайте налоги и отменяйте государственное регулирование там, где можно, чтобы эта страна стала лучшим местом для жизни и инвестиций, хотя она этим место уже является. Я люблю казначейство, но помните, что, если бы мы всегда слушали казначейство, то мы бы никогда не построили М25 (кольцевая автомагистраль вокруг Лондона — прим. Д. С.) или тоннель через канал. Фокусируйте свое внимание на дороге, но не забывайте проверять зеркало заднего вида. И, прежде всего, помните, что считается не Twitter, а люди, которые отправили нас сюда. Последние несколько лет были величайшей привилегией в моей жизни, и это правда, что я помог добиться самого высокого большинства Тори за последние несколько лет и огромной перестройки британской политики. Мы трансформировали нашу демократию и восстановили национальную независимость. Мы помогли, я помог справится этой стране с пандемией и помог спасти другую страну от варварства. И, если честно, этого достаточно, чтобы двигаться дальше. По большей части миссия завершена на данный момент. Я хотел бы поблагодарить вас, господин спикер, я хочу сказать спасибо сотрудникам Палаты общин, я благодарю своего друга напротив (лидера Лейбористской партии Кира Стармера — прим. Д. С.). я хочу поблагодарить всех здесь, hasta la vista, детка. Спасибо», — сказал Борис Джонсон.

Часть пользователей считает, что эта речь Джонсона стала приличным концом его неприличного премьерского срока.

«Во многом это была самая значимая речь Джонсона. Подколол своих врагов, он был переполнен самолюбия и презрения к кому-либо, кто осмелился бы контролировать его мечты. Подходящий конец», — прокомментировал @AdamBienkov.

«Я, как и миллионы других, считаем, что его последняя речь была замечательной. Вам повезло, если вы хотя бы наполовину насколько же хороши, как и он», — отметил @EdworthyJackie.

До и после Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В комментариях отметили, что его последние слова «hasta la vista, детка» не совсем понятны, когда партия выбирает нового лидера, который станет премьер-министром.

«Hasta la vista» означает «до скорой встречи». Это был намек на то, что он вернется? Его чувство юмора и чарующая харизма отменны!» — поинтересовался @PMudri.

Некоторые комментаторы раскритиковали Джонсона за его отношение к заседаниям с вопросами, пользователи считают что премьер несерьезно относится к заседаниям, хотя они были придуманы для того, чтобы решать проблемы людей.

«Борис Джонсон относится к PMQs так, будто он развлекает народ после ужина. А это реальная проблема. Пока Британия разваливается по кирпичикам, он веселит парламент», — считает @holga_pics.

Ряд пользователей задали вопросы Джонсону по поводу содержания самой речи, они не понимают, почему нужно дружить с американцами, поддерживать украинцев и продолжать делать все то, что делал он, если всем понятно, что пока это ни к чему хорошему не привело.

«Почему нужно оставаться близкими с американцами? К чему хорошему это приводит?» — поинтересовался @NaijaGoldaMeir.

«Отменять государственное регулирование. Если я правильно перевел, это значит разрешить бизнесу и власти относиться к населению как к грязи! Так что перестаньте отменять госрегулирование, и уважайте тех, кто платит вам зарплаты», — считает @Johninpompano.

«Его последние слова должны были быть извинениями, не так ли», — поинтересовалась @Sunnyclaribel.

«Что не нужно делать в своей прощальной речи: лгать о своих достижениях, хвастаться своим наследием (это нужно делать другим), опускать своих оппонентов, давать советы своим преемникам. Фул Хаус, Борис Джонсон», — написал @johncornelius01.

Часть комментаторов отметили, что Джонсон навсегда останется в истории Великобритании, как жалкий и лживый премьер-министр. Многие пользователи рассказали, что они очень рады уходу Джонсона.

«Мы больше никогда не увидим таких как он. Любите вы его или нет, но это одноразовое явление. Он гигант, который провел нас через шторм на американских горках. Он большое место в истории, Шекспир такое бы не придумал», — написал @geoffspark1.

«Его последние слова показывают, насколько жалок и беспечен его подход к самой важной работе в мире. Скатертью дорожка», — прокомментировала @Catherine_Emm.

Уходит. Борис Джонсон (сс) 10 Downing Street

В комментариях отметили, что речь премьера звучала так, будто он сделал что-то хорошее или успешное, хотя его весь премьерский срок был катастрофическим. Многие обратили внимание на бывшего премьер-министра Терезу Мэй, которая единственная отказалась аплодировать, они считают, что именно так нужно было реагировать всему парламенту.

«Человек повел себя так, будто это была его победная речь. Он ушел, потому что он не соответствовал тем стандартам, которые от него требовались для управления страной. Он столкнулся с мятежом (массовые отставки министров госслужащих 5−7 июля — прим. Д. С.). аплодисменты выражали поддержку. Мэй повела себя так, как и следовало сделать всем», — считает @2ndcoming6.

«Какого он высокого мнения о себе. Я вижу премьер-министра, который разрушил демократию, превратил наш парламент в посмешище для всего мира, убил более 200 тысяч человек, пока он и его друзья веселились. Гадкий человек без какой-либо моральной основы. Лжец и изменник», — прокомментировал @ollyo9.