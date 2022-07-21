Анкара, 21 июля, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Турция опровергла заявления Ирака о том, что она нанесла удар по горному курорту в северной провинции Дохук, в результате которого погибли восемь туристов и еще 23 человека получили ранения, и обвинила в нем террористов, передает 21 июля агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Иракский Курдистан

«Ожесточенный артиллерийский обстрел» обрушился на город Захо, расположенный на границе между иракским Курдистаном и Турцией, сообщило государственное телевидение Ирака.

По заявлению курдского министра здравоохранения, среди жертв были дети, включая годовалого ребенка.

Правительство Ирака обвинило Турцию в нанесении удара и заявило, что отзывает поверенного в делах Ирака в Турции для консультаций.

Министерство иностранных дел Турции заявило, что Анкара опечалена известием о жертвах, и добавило, что Турция всеми силами старается избежать жертв среди гражданского населения и ущерба историческим и культурным объектам в ходе своих контртеррористических операций против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) и других вооруженных формирований.

«Турция готова сделать всё возможное, чтобы правда стала известна», — говорится в заявлении министерства, где также отмечается, что военные операции Турции соответствуют международным законам.

«Мы призываем правительство Ирака не делать заявлений под влиянием риторики и пропаганды чудовищной террористической организации и начать сотрудничество для выявления виновных в этом акте жестокости», — заявил турецкий МИД, имея в виду РПК.

Турция регулярно наносит авиаудары по северному Ираку и направляет спецназ для поддержки своих наступательных операций в рамках длительной кампании в Ираке и Сирии против боевиков курдской РПК и сирийского курдского ополчения. Анкара считает обе эти группировки террористическими.