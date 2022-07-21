Калуга, , 12:20 — REGNUM В Калужской области за минувшие сутки госпитализированы три ковид-пациента, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 21 июля.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтверждены у 27 человек. Днём ранее, 20 июля, в регионе было зарегистрировано 13 случаев заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 105 030 человек, 103 276 человек выздоровели.

За минувшие сутки случаев смерти от осложнений, вызванных COVID-19, не зафиксировано. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 453 человека с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

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