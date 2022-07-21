Вашингтон, , 11:49 — REGNUM Американский писатель Стивен Кинг, который ранее огласился на предложение «Зеленского» написать фейковый сценарий о происходящих на территории Украины событиях, понял, что попался на удочку пранкеров, которые звонили ему от лица президента Украины Владимира Зеленского. Как передает 21 июля корреспондент ИА REGNUM, на своей странице в запрещённой соцсети Кинг отрёкся от своих слов о том, что Бандера был великим человеком.

Стивен Кинг Pinguino Kolb

«Чистая чушь. Дерьмо троллей. В этом нет правды», заявил писатель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сети появилась запись, где Стивен Кинг в разговоре с российскиими пранкерами Вованом и Лексусом (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров позвонили литератору от имени президента Украины Владимира Зеленского), заявил, что «русских надо запретить как нацию».

На что обозреватель ИА REGNUM Платон Беседин иронично заметил, что мистер Кинг, вероятно, не напишет о пленении известного писателя духом Степана Бандеры.

«Во многом потому, что будет занят, во-первых, поиском денег для Украины, а, во-вторых, созданием фейкового сценария о «преступлениях» русских в Донбассе. Возможно, даже на целую книгу сподобится», — заметил он.

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