Ярославль, 21 июля, 2022, 11:39 — ИА Регнум. В Ярославле суд вынес приговор молодому человеку, обвинённому в незаконном приобретении наротиков. Об этом сообщает прокуратура Ярославской области.

Pixabay.com Суд

Интересно, 19-летний местный житель рассказал задержавшим его полицейским, что купил нароктики, чтобы отметить свой день рождения.

«В суде установлено, что в мае 2022 года обвиняемый, решив отметить свой день рождения, незаконно приобрел для собственного употребления сверток с наркотическим веществом массой 0,520 грамма. Однако в результате оперативно-розыскных мероприятих через полчаса после этого он был задержан сотрудниками полиции», — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Подсудимый полностью признал свою вину, суд приговорил его к 3 годам лишения свободы условно.