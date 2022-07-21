Калуга, , 12:12 — REGNUM В Калуге 45-летняя лжериелтор осуждена к трём годам лишения свободы за мошенничество при покупке квартир. Об этом 21 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области

Прокуратура Калужской области

Установлено, что осужденная в декабре 2021 года предложила жителю Калуги помочь купить квартиру по заниженной цене. Злоумышленница ссылалась на знакомство с должностным лицом Управления имущественных отношений, которая за 950 тыс. рублей сможет предоставить гражданину в собственность квартиру, принадлежащую муниципалитету. Подсудимая сообщила ложную информацию о месте нахождения квартиры и ее технические характеристики. Денежные средства необходимо было перевести на расчетный счет матери мошенницы под видом того, что счет находится в пользовании сотрудников Управления имущественных отношений. Мужчина перевел на счет 250 тыс. рублей. Аналогичным образом мошенница обманула еще одного жителя областного центра на 335 тыс. рублей.

Государственный обвинитель представил суду достаточные доказательства вины подсудимой, на основании которых ей назначено отбывание наказания в исправительной колонии общего режима.

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