Кострома, , 11:42 — REGNUM Фестиваль сыра пройдёт в Костроме 30 и 31 июля. Об этом сообщает туристско-информационный центр Костромской области.

Фестиваль сыра в Костроме, 2019 год

Программа праздника уже известна. На Сусанинской площади и Молочной горе пройдут ярмарки с дегустацией сыров от 50 производителей, соревнования по катанию головок сыра, мастер-классы по приготовлению молочной продукции, концерты, выставки.

Напомним, из-за пандемии коронавируса проведение массовых мероприятий в 2020 и 2021 годах было отменено. В 2019 году фестиваль сыра, организованный в июле, стал крупным гастрономическим событием области и собрал более 40 товаропроизводителей из Костромы, Москвы, Владимира, Ярославля.

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