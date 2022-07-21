Сингапур, , 11:25 — REGNUM Евро продемонстрировал небольшой рост относительно доллара после утешительных новостей о том, что газ снова начал поступать по крупнейшему трубопроводу из России в Германию, хотя неуверенность по поводу перспектив экономического роста и ожидаемое повышение процентных ставок в Европе не позволили европейской валюте значительно укрепиться, передает 21 июля агентство Reuters.

Евро geralt

На азиатской сессии европейские фьючерсы выросли на 0,4%. Евро вырос на 0,5% до $1,0226.

Возобновление поставок газа на Запад после ремонтных работ на трубопроводе «Северный поток» развеяло опасения по поводу его полного отключения, но не освободило Европу от зависимости от российского топлива. Политический кризис в Италии также не способствует укреплению доверия к европейской валюте.

21 июля Европейский центральный банк проведет заседание, чтобы решить вопрос о том, насколько повысить ставки. Если ставка вырастет на 50 базисных пунктов, это может оказать поддержку евро, который в этом месяце опускался ниже 1 доллара.

Читайте ранее в этом сюжете: Рубль усилил свои позиции на внутреннем валютном рынке