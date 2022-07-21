Рим, 21 июля, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Президент Италии Серджо Маттарелла 21 июля, со второй попытки принял отставку премьер-министр Италии Марио Драги. Как передает РИА «Новости» со ссылкой на канцелярию итальянского президента, решение об уходе в отставку подтвердил сам Драги.

World Economic Forum Марио Драги

Как сообщало ИА REGNUM, Драги подал заявление об отставке после того, как «Движение 5 звезд» отказалось поддержать его коалицию на парламентском голосовании о доверии.

Ранее президент Италии Серджо Маттарелла отклонил отставку и попросил Драги выступить перед парламентом, надеясь, что он найдет решение, позволяющее ему остаться на посту до окончания срока полномочий парламента в начале 2023 года.

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