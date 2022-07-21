Санкт-Петербург, , 11:22 — REGNUM Пункты вакцинации Ленинградской области в ближайшее время ожидают поступления назальной вакцины Гам-Ковид-Вак («Спутник V»), сообщили 21 июля в пресс-службе областной администрации.

Вакцина Yarregion.ru

В регионе, несмотря на стабилизацию эпидемиологической ситуации, вакцинация населения от COVID-19 не прекращалась. В условиях, когда в мире вновь растет число инфицированных новым штаммом вируса, область ожидает поступления первой партии назальной вакцины.

«Препарат так же, как и «Спутник V», состоит из двух компонентов на основе аденовирусных векторов и вводится при помощи специальной насадки-распылителя в нос с интервалом в три недели. Это способствует формированию клеточного иммунного ответа к инфекции»,— рассказали в обладминистрации.

Добавим, что вакцина разрешена для применения с 18 лет.

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