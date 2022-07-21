Ижевск, 21 июля, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Суд обязал детский сад №245 в Ижевске выплатить компенсацию морального вреда в размере 30 тыс. рублей за травму, которую ребёнок получил в учреждении. Об этом сообщает пресс-служб прокуратуры Удмуртии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

Установлено, что в связи с ненадлежащем осуществлении присмотра и ухода за воспитанницей детского сада ребенок получил травму. Кроме того, своевременно не была вызвана скорая помощь и информированы родители девочки. При расследовании несчастного случая также были допущены нарушения.

По итогам проверки представления внесены в Управление образования администрации. Ижевска и детский сад. Исковое заявление с требованием компенсации морального вреда в суд направил прокурор Устиновского района.

Как сообщало ИА REGNUM, пятилетняя девочка упала с качелей и получила частичный разрыв печени во время прогулки на площадке в детском саду в Калининском районе Санкт-Петербурга.

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