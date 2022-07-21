Москва, 21 июля, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Закрытие развлекательной телепередачи «Вечерний Ургант» на Первом канале — это ошибка. Об этом заявил ведущий капитал-шоу «Поле Чудес» Леонид Якубович в выпуске программы «Респиратор Бабушкина» на YouTube-канале RTVI.

Дмитрий Рожков Леонид Якубович

В качестве примера Якубович привёл хорошие весёлые и не всегда патриотические фильмы, выходившие в годы Великой Отечественной войны.

«В войну работали агитбригады. Сейчас этого нет, к сожалению. Отсутствие развлекательных программ — слишком серьёзный крен в сторону негатива», — высказал своё мнение телеведущий.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что известный телеведущий Иван Ургант работает над новым форматом передачи «Вечерний Ургант».

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