Обнинск, Калужская область, 21 июля, 2022, 12:04 — ИА Регнум. В Обнинске ранее судимая местная жительница фиктивно прописала у себя в квартире 102 иностранных гражданина, сообщили 21 июля корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управлении МВД России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Подразделением дознания ОМВД России по городу Обнинску возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Местная жительница 1979 года рождения в течение трех месяцев осуществила постановку на учёт у себя в квартире иностранных граждан без намерения предоставить им помещение для проживания. Как было установлено сотрудниками полиции, зарегистрированные в квартире иностранцы по данному адресу не проживали. По версии правоохранителей, за свои услуги женщина получала от иностранцев денежное вознаграждение.

Женщине грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до трёх лет.