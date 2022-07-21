Москва, , 10:50 — REGNUM Известный в последнее время своими жёсткими высказываниями зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев вновь прошёлся по персоналиям западных политиков, передает 21 июля корреспондент ИА REGNUM.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

«Американцы избрали своим президентом странного дедушку с деменцией, который, забыв про свои обязанности, любит другую страну куда больше своей», — отозвался Медведев об американском президенте Джо Байдене.

Досталось и Евросоюзу:

«Городские сумасшедшие, назвавшие себя руководством ЕС, окончательно утратили связь с реальностью и заставляют несчастных украинцев жертвовать своими жизнями для вступления в Евросоюз».

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля Медведев иронизировал над манерой лидеров стран Запада сваливать собственные ошибки на действия Москвы, перечислив 11 «грехов», в которых западная сторона обвиняет Россию.

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