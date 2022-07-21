Москва, 21 июля, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Знакомы с возможностью совместного потребления различных товаров и услуг или шеринг-экономикой 56% жителей России. Хорошо осведомлены 15%, что-то слышали 41%. Ничего не знают о шеринг-экономики 43%, приводит результаты опроса ВЦИОМ.

JoachimKohlerBremen Каршеринг

Наиболее востребован среди граждан прокат автомобилей (каршеринг) — 40% от числа практикующих совместную экономику, и 6% от общего числа опрошенных. На втором месте транспорт — самокаты, или кикшеринг (22% от числа практикующих совместное потребление и 3% от населения), на третьем — велосипеды, или велошеринг (12% и 2% соответственно).

Типичные пользователи каршеринга в России — мужчины (45%), люди 35-44 лет (59%), жители Москвы и Санкт-Петербурга (59%). Никогда не практиковали шеринг-экономику (от англ. share — делиться) 74% граждан РФ.

Опрос по телефону проведён 8 июля 2022 года. Опрошены 1604 жителя РФ от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее ИА REGNUM сообщало, каршеринговые системы доказали свою жизнеспособность в России и в дальнейшем будут развиваться.

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