Рим, , 10:38 — REGNUM Политический кризис в Италии в четверг 21 июля вызвал волну распродаж на рынке государственных облигаций страны. Доходность 10-летних гособлигаций подскочила на 0,14 процентных пункта до 3,52%, а их цена резко упала, сообщает Financial Times.

Биржа Иван Шилов © ИА REGNUM

Накануне, 20 июля, партнеры премьер-министра Марио Драги по коалиции отказались поддержать его в голосовании по вотуму доверия, хотя большинство членов сената поддержало его. В связи с этим по-прежнему остаются опасения, что Драги может уйти в отставку.

Распродажа итальянских гособлигаций произошла на фоне ожидаемого повышения ставок Европейским центральным банком впервые с 2011 года. Аналитики также ожидают, что центробанк прольет свет на планируемый инструмент «борьбы с фрагментацией» — механизм, призванный ограничить разницу между стоимостью заимствований в самых сильных и самых слабых экономиках ЕС, включая Италию.

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