Москва, 21 июля, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов назвал странной логику Минэнерго, которое предложило заставить должников за электроэнергию оплачивать установку «умных» электросчетчиков в своих квартирах и домах, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июля.

Электросчетчик

В настоящее время приборы учета электроэнергии с функцией дистанционного отключения устанавливаются за счет энергокомпаний взамен вышедших из строя или по истечении срока эксплуатации.

«С точки зрения наших чиновников, технические новшества предназначены, чтобы наказать гражданина и залезть к нему в карман. Казалось бы, установкой современного устройства нужно поощрять, ан нет — это способ приструнить неплательщиков. То есть у них нет денег на электричество, а 40 тыс. на прибор со множеством прибамбасов найдется. Удивительная логика!» — возмущен Миронов.

Он с иронией предполагает, что почин энергетиков можно распространить на другие сферы коммунального хозяйства.

«Тому, кто задолжал за воду, в принудительном порядке установят джакузи, не оплатил капремонт — подъезд отделают мрамором, есть долг за отопление — оборудуют квартиру климат-контролем. И все за счет «провинившихся». Так у нас коммунальная сфера скоро расцветет пышным цветом. Главное, чтобы побольше было таких инициатив», — заключил Миронов.

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