Ижевск, , 10:36 — REGNUM Житель Удмуртии задержан по подозрению в нападении с бейсбольной битой на двух жителей поселка Яр. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Бейсбольная бита жителя Удмуртии пресс-служба управления МВД по Удмуртии

В нападении подозревается 26-летний местный житель. Установлено, что в вечернее время в состоянии алкогольного опьянения возле продовольственного магазина он обратил внимание на двух местных жителей — 37-летнего мужчину и 19-летнего молодого человека. К встречным мужчинам у пьяного возникло спонтанное чувство неприязни, он достал бейсбольную биту из своего автомобиля и стал наносить побои, после чего скрылся.

Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства с применением предмета, используемого в качестве оружия. За данное преступление мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сургутском районе мужчина предстанет перед судом по обвинению в убийстве матери. По версии следствия, в августе 2021 года 37- летний житель села Солнечного находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения в своём доме. В ходе конфликта с матерью он нанёс ей 15 ударов бейсбольной битой и 12 ударов руками в область жизненно важных органов. Женщина скончалась на месте происшествия.

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