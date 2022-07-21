Москва, , 10:33 — REGNUM Власти Иркутской области 21 июля сообщили некоторые подробности о проекте ЭКО. ЦЕХ, в котором накануне, 21 июля, говорили на пленарной сессии форума «Сильные идеи для нового времени» с участием российского президента Владимира Путина в Москве.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Наш проект «Всероссийский кампус» отвечает полностью запросам молодёжи. Инициатива сформирована вместе с волонтёрами и экологами регионального и федерального уровней. Созданная экосистема позволит обучать лидеров конструктивных экологических изменений, которые будут тиражировать практики по всей России», — пояснила министр по молодежной политике Иркутской области Маргарита Цыганова.

«Безусловно, это то, чем мы все вместе должны заниматься и добиваться успехов: экология, улучшение среды обитания для человека. У нас огромная программа в сфере экологии. Поэтому, если Вы считаете, что Ваше предложение нужно включить в соответствующую национальную программу, мы, конечно, это сделаем», — подчеркнул Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 20 июля, а пленарном заседании форума «Сильные идеи для нового времени» президенту России Владимиру Путину представили четыре предпринимательских проекта, нацеленных на развитие внутреннего туризма, экологическое просвещение, грамотное налаживание производственных цепочек и подготовку кадров.

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