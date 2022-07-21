Калуга, 21 июля 2022, 11:56 — REGNUM В Калужской области численность крупного рогатого скота в 2022 году составит 235,7 тысяч голов. Надой молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях составит 8905 литров. Об этом 21 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра сельского хозяйства региона Леонида Громова.
Несмотря на сложности, связанные с санкционным давлением, в регионе продолжается строительство новых объектов животноводства. В октябре 2022 года будет привезена первая партия — 1200 коров для первой очереди нового животноводческого комплекса на шесть тысяч голов российско-вьетнамского проекта компании «Ти-Эйч» в Ульяновском районе. В Хвастовичском районе планируется строительство комплекса на 3550 коров и 8000 голов молодняка с годовым объемом производства молока 32 тысяч тонн ООО «АПК Троицкий».
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