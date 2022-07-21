Калуга, 21 июля, 2022, 11:56 — ИА Регнум. В Калужской области численность крупного рогатого скота в 2022 году составит 235,7 тысяч голов. Надой молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях составит 8905 литров. Об этом 21 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра сельского хозяйства региона Леонида Громова.

Министерство сельского хозяйства Калужской области На молочной ферме

Несмотря на сложности, связанные с санкционным давлением, в регионе продолжается строительство новых объектов животноводства. В октябре 2022 года будет привезена первая партия — 1200 коров для первой очереди нового животноводческого комплекса на шесть тысяч голов российско-вьетнамского проекта компании «Ти-Эйч» в Ульяновском районе. В Хвастовичском районе планируется строительство комплекса на 3550 коров и 8000 голов молодняка с годовым объемом производства молока 32 тысяч тонн ООО «АПК Троицкий».

«Общий объем производства молока в хозяйствах всех категорий к концу года должен составить 475 тысяч тонн, или на 3% больше, чем в 2021 году», — отметил Леонид Громов.