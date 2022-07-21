Москва, 21 июля, 2022, 10:29 — ИА Регнум. С сегодняшнего дня, 21 июля, в Великобритании вступил в силу запрет на импорт золота из России. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте британского правительства.

Золото

В официальном сообщении правительства Великобритании говорится, что поправка в Положение об антироссийских санкциях запрещает импорт золота с 21 июля.

Запрет на импорт российского угля вступит в силу с 10 августа, а запрет на импорт нефти с 31 декабря 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в проект мер Еврокомиссии по усилению действующих санкций против России не включён запрет на импорт готовых золотых ювелирных изделий.

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