Ижевск, , 10:23 — REGNUM Государственный долг Удмуртии по состоянию на 1 июля текущего года составил 71,749 млрд рублей. В течение месяца объем долговых обязательств республики увеличился на 5,697 млрд рублей, свидетельствуют данные регионального минфина.

Долги Selfcreation.ru

Доля бюджетных кредитов в структуре госдолга республики достигла 93% и составляет 66,749 млрд рублей. Коммерческие кредиты в структуре долговых обязательств региона отсутствуют.

Объем выпущенных республикой ценных бумаг составляет 5 млрд рублей или 7% от общего объема долга.

В минфине отметили, что получение в июне бюджетного кредита на 10,697 млрд рублей позволило погасить задолженность по коммерческим кредитам на 5 млрд рублей, которые привлекались по ставке 9,5% годовых. Еще 5,697 млрд рублей направлены в бюджеты муниципальных образований для погашения долговых обязательств по коммерческим кредитам,

За полгода на обслуживание долговых обязательств регион потратил 451,1 млн рублей. Просроченная задолженность по госдолгу и расходам на его обслуживание отсутствует.

При сравнении с данными на 1 января 2022 года, государственный долг Удмуртии увеличился на 8,697 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Удмуртия получила из федерального бюджета кредит в размере 10,697 млрд рублей, которые будут направлены на погашение долговых обязательств по банковским кредитам. Бюджетный кредит предоставлен по ставке 0,1% годовых на срок до 2028 года с погашением в 2025–2028 годах ежегодно равными долями.

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