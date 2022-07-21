Шебалинский район, Алтай, 21 июля, 2022, 10:19 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Республике Алтай известило о серьёзном ДТП, произошедшем сегодня, 20 июля, около села Черга Шебилинского района. По предварительным данным, на 514км (+154м) автодороги Р-256 «Чуйский тракт» Шебалинского района перевернулся минивэн, В результате один человек скончался на месте происшествия. В медицинское учреждение доставлены шесть человек, из которых, один скончался.

МВД Водитель заснул за рулем, автомобиль перевернулся — в ДТП на Алтае погибли два человека

По предварительным данным, водитель мог заснуть за рулем, что и послужило причиной аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, за последний месяц в соседнем Алтайском крае случилось несколько ДТП, где пострадали дети. Так, 10 июля сразу четверо несовершеннолетних в возрасте от 3 до 10 лет травмировались при опрокидывании легкового автомобиля с. Табуны. На трассе «Алтай-Кузбасс» 17 июля погибли мать и двое её детей.

Накануне, 20 июля, в Солонешенском районе: произошел съезд с трассы автобуса, перевозившего 34 несовершеннолетних.

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