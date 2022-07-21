Токио, , 10:17 — REGNUM Автомобильный гигант Toyota вместе с тремя партнерами займется разработкой малотоннажных электрогрузовиков на водородных топливных элементах и планирует внедрить их в Японии уже в 2023 году, сообщает 21 июля CNBC.

Водородная энергетика morbihan-energies.fr

В своем заявлении Toyota сообщила, что в рамках проекта будет сотрудничать с Isuzu, Hino Motors и Commercial Japan Partnership Technologies Corporation.

Одной из сфер применения автомобилей на топливных элементах может быть сектор супермаркетов, где малотоннажным грузовикам «приходится проезжать большие расстояния в течение многих часов для выполнения множества операций по доставке в течение одного дня», отмечается в заявлении компании.

«Использование технологии водородных топливных элементов с высокой плотностью энергии и нулевыми выбросами CO2 при движении признается эффективным в таких условиях эксплуатации», — добавили в компании.

Выход новых электрогрузовиков Toyota на рынок запланирован на месяцы после января 2023 года, их предполагается использовать в префектуре Фукусима и Токио.

Toyota утверждает, что ее автомобили на топливных элементах не выбрасывают «из выхлопной трубы ничего, кроме воды».

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