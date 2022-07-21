Москва, , 10:15 — REGNUM Готовы пройти ревакцинацию в ближайшее время 39% жителей России, делавших прививку от COVID-19 полгода назад и ранее, не готовы — 36%. Об этом свидетельствует опрос исследовательского центра портала Superjob.ru.

Вакцинация Mil.ru

Мужчины говорят о желании повторно сделать прививку от коронавируса чаще чем женщины — 44% против 31%. Также чаще остальных задумываются о ревакцинации люди старше 45 лет (46%).

Сделали прививку от COVID-19 менее чем полгода назад 21% опрошенных. Вакцинировались от коронавируса ровно шесть месяцев назад 24%. Привились более чем полгода назад 55% граждан.

Опрос проведён 12–15 июня 2022 года. Опрошены 3500 граждан РФ старше 18 лет в 560 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, только одна из трех российских вакцин, разработанных для предотвращения распространения COVID-19 оказалась эффективной.

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