Санкт-Петербург, , 10:15 — REGNUM Вторая декада июля в Санкт-Петербурге оказалась прохладней обычного, однако в ближайшие два дня петербуржцев и гостей города порадует теплом до +30 градусов, сообщил 21 июля главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Набережная в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

По его словам, в ближайшие несколько дней погоду начнет определять антициклон.

«Европейской жары мы не получим, но непродолжительные +28…+30 градусов не помешают даже любителям холодной дождливой погоды»,— заметил синоптик.

Он добавил, что закончившаяся вторая декада июля стала довольно прохладной. Средняя декадная температура воздуха в Петербурге составила всего +18,1 градус, «а это 82 место в ряду самых теплых декад середины июля (вторая половина списка)».

При этом в четверг, 21 июля, среднесуточная температура в городе превысит норму, которая, как заметил специалист, подошла к своему максимуму.

«В течение двух дней, 21 и 22 июля, норма температуры остается в значении +19,5 градусов, это самая макушка лета, а потом медленно начинает понижаться. Так как предстоящие дни очень теплые, то среднесуточная температура в Санкт-Петербурге будет превышать эту норму», — добавил Александр Колесов, уточнив, что летнее тепло задержится в Северной столице ненадолго.

Начиная с воскресенья, 24 июля, город на Неве попадет под очередное влияние циклонов, начнутся дожди, а температура воздуха пойдет на убыль.