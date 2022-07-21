Иркутск, , 10:04 — REGNUM ГУ МВД РФ по Иркутской области 21 июля известило о розыске «колдуньи», подозреваемой в хищении под видом магического обряда золота пенсионерки. По данным оперативников, подозреваемая под предлогом снятия порчи похитила у иркутянки золотые изделия.

Пенсионерка Цитата из х/ф «Конец века». Реж. Константин Лопушанский. 2001. Россия

Инцидент произошел вчера в одном из дворов Ленинского округа. К сидевшей на лавочке 73-летней пенсионерке подошла смуглая незнакомка и сообщила, что на бабушке порча. Для снятия проклятья, она попросила передать все имеющиеся золотые изделия.

Около десяти минут злоумышленница проводила «обряд очищения» и вернула платок, после чего скрылась. Развернув материю, заявительница обнаружила, что ювелирные изделия пропали. Ущерб потерпевшая оценила в более чем 60 тысяч рублей.

Внешность разыскиваемой зафиксировала камера видеонаблюдения.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2022 года в Иркутской области от действий мошенников пострадали более девятисот граждан.

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