Иркутск, 21 июля, 2022, 10:04 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области 21 июля известило о розыске «колдуньи», подозреваемой в хищении под видом магического обряда золота пенсионерки. По данным оперативников, подозреваемая под предлогом снятия порчи похитила у иркутянки золотые изделия.

Цитата из х/ф «Конец века». Реж. Константин Лопушанский. 2001. Россия Пенсионерка

Инцидент произошел вчера в одном из дворов Ленинского округа. К сидевшей на лавочке 73-летней пенсионерке подошла смуглая незнакомка и сообщила, что на бабушке порча. Для снятия проклятья, она попросила передать все имеющиеся золотые изделия.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3650280" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Внешность разыскиваемой зафиксировала камера видеонаблюдения.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2022 года в Иркутской области от действий мошенников пострадали более девятисот граждан.

Читайте также: С начала года более 900 жителей Приангарья пострадали от мошенников