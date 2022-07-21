Москва, , 10:02 — REGNUM За неделю ВСУ дважды нанесли удары по Запорожской АЭС в освобождённом Энергодаре. В ходе последней атаки, совершённой при помощи дронов-камикадзе, ранения получили сотрудники станции, некоторые находятся в тяжёлом состоянии.

Запорожская АЭС

Эти удары выбиваются из ряда артиллерийских обстрелов мирных объектов, нанесённых, в том числе, по энергетической инфраструктуре. Даже самые жестокие военные преступления Киева прежде сохраняли рамки хотя бы по масштабу своего вреда.

Обстрелы Запорожской АЭС несут риски повторения трагедии Чернобыля. С той лишь разницей, что электростанция в Энергодаре намного больше и в целом является крупнейшей атомной станцией в Европе. Катастрофа, которая может произойти, затмит собой любой техногенный катаклизм прошлого. Могут погибнуть сотни тысяч людей, а на значительной территории развернётся непригодная для жизни зона. Ограничится ли она Запорожской областью (включая подконтрольный Киеву областной центр Запорожье), или займёт соседние Днепропетровскую и Херсонскую области, а также Донецкую Народную Республику, не знает никто. Не исключено, что последствия ЧП могут выйти далеко за пределы Украины и распространиться, скажем, на страны Восточной Европы.

Очевидно, что такие атаки одобряет официальный Киев, а вместе с ним и Запад. Это значит, что сценарий крупной катастрофы с большим количеством жертв — вполне допустимый и даже желаемый, позволяющий удержать свои позиции. При этом жизнь населения Украины, а тем более освобождённых территорий и независимых республик Донбасса, для авторов зловещего плана не имеет никакого значения.

Единство с Киевом подтверждает полное отсутствие хоть какой-либо реакции на Западе на террористические атаки, что можно расценивать только как знак согласия. В ООН отделались отговоркой об «отсутствии информации из первых рук». Особенно непонятно молчание Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), когда именно оно должно бить тревогу.

Хочется обратиться к международной структуре, которая заботится о мирном использовании атома. Ваше бездействие может привести к беспрецедентному по масштабам происшествию с огромным числом человеческих жертв. Вы должны жёстко потребовать от Киева прекратить безумные удары. Иначе грядущая катастрофа будет полностью на вашей совести.