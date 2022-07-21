Москва, 21 июля, 2022, 09:55 — ИА Регнум. После двухдневного ралли нефть взяла пазу и провела сессию 20 июля в довольно скромном диапазоне, который преимущественно ограничился уровнями $105-107 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Снова натолкнувшись на сопротивление в районе $107,50, нефть марки Brent отступила, но ограничилась внутридневными потерями в пределах 0,5%. Сегодня, 21 июля, умеренное давление сохраняется — цены тестируют уровень $106, теряя 0,8%.

После первоначальной фиксации прибыли, в ходе вечерних торгов динамика нефтяных цен улучшилась. Минэнерго США сообщило о неожиданном сокращении недельных запасов черного золота почти на 0,5 млн баррелей против ожидавшегося роста на 0,6 млн, тогда как добыча снова упала на 100 тыс. баррелей в день, до 11,9 млн баррелей.

При этом запасы бензина подскочили на 3,5 млн баррелей, что может указывать на ослабление спроса в Штатах. В целом отчет произвел неплохое впечатление на трейдеров, которые подняли фьючерсы от дневных минимумов вблизи отметки $105.

Более широкая картина рынка показывает наличие рисков на стороне как спроса, так и предложения, что и провоцирует повышенную волатильность цен в последнее время.

Угроза еще более масштабного сокращения поставок из России говорит в пользу дефицита мирового предложения, что удерживает Brent на высоких уровнях, несмотря на растущие опасения относительно рецессии.

В ближайшей перспективе диапазон ценовых колебаний может снова расшириться, и в случае убедительных сигналов ухудшения самочувствия экономики рискует занырнуть под $100.

С другой стороны, нельзя исключать и возвращения выше $110, если на стороне предложения возникнет дополнительная угроза», — считает эксперт.

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