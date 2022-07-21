Село Солонешное, Алтайский край, 21 июля, 2022, 09:51 — ИА Регнум. В связи с ЧП в Солонешенском районе Алтайского края, где накануне, 20 июля, перевернулся автобус с десятками детей, руководитель КГКУ «Фонд имущества Алтайского края» Владислав Вакаев в своем телеграм-канале напомнил, что проблема с дорогами в той местности возникла не первый год, а учитывая, что это — туристический регион, то это ещё и вопрос престижа региона:

СКР Солонешенский район Алтайского края: перевернувшийся автобус

«Так получилось, что на прошлых выходных был на отдыхе в этом районе. Останавливался на той же базе «Искра», куда ехали пострадавшие юные гимнасты. Так что о дорогах в тех местах знаю не понаслышке. Трасса от Солонешного на Топольное и далее мимо Денисовой пещеры в Республику Алтай — обычная «гравийка», местами довольно опасно прижимающаяся к Аную.

И в связи с этим у меня регулярно возникает вопрос: доколе? На территории края есть Денисова пещера — уникальный исторический памятник мирового значения, который мог бы стать настоящей туристической жемчужиной всего региона. Но отвратительная дорога не дает возможности развивать эти места, существенно ограничивает поток гостей.

Мы можем сколь угодно рассуждать о повышении туристической привлекательности региона, но если эти слова не будут подкреплены конкретными действиями по развитию транспортной инфраструктуры, грош им цена. В общем, это происшествие, к счастью обошедшееся без человеческих жертв, должно в очередной раз со всей остротой поставить вопрос о необходимости решения этой застарелой проблемы».

Как сообщало ИА REGNUM, ЧП случилось 20 июля в Солонешенском районе: произошел съезд с трассы автобуса, перевозившего 34 несовершеннолетних. за последний месяц это далеко не первое ДТП в Алтайском крае, где пострадали дети.

Так, 10 июля сразу четверо несовершеннолетних в возрасте от 3 до 10 лет травмировались при опрокидывании легкового автомобиля с. Табуны. На трассе «Алтай-Кузбасс» 17 июля погибли мать и двое её детей.

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