Ярославль, , 09:47 — REGNUM В Ярославле сотрудники полиции и ФСБ задержали группу, которая занималась обналичиванием денег. Об этом сообщает УМВД России по Ярославской области.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Установлено, что трое жителей Ярославской области, не имея специального разрешения (лицензии), используя в качестве нелегального банка офисное помещение в Заволжском районе города Ярославля, за денежное вознаграждение систематически оказывали гражданам и юридическим лицам услуги по незаконному переводу денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций с целью их обналичивания», — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Полиция расследует уголовное дело. По оценкам следствия, в 2020 году группа получила доход от незаконной деятельности в размере более 20 млн рублей. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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