Ярославль, 21 июля, 2022, 09:47 — ИА Регнум. В Ярославле сотрудники полиции и ФСБ задержали группу, которая занималась обналичиванием денег. Об этом сообщает УМВД России по Ярославской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Установлено, что трое жителей Ярославской области, не имея специального разрешения (лицензии), используя в качестве нелегального банка офисное помещение в Заволжском районе города Ярославля, за денежное вознаграждение систематически оказывали гражданам и юридическим лицам услуги по незаконному переводу денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций с целью их обналичивания», — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Полиция расследует уголовное дело. По оценкам следствия, в 2020 году группа получила доход от незаконной деятельности в размере более 20 млн рублей. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.