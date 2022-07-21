Ижевск, , 09:37 — REGNUM Отсрочку от армии во время весеннего призыва в Удмуртии получили 105 IT-специалистов. Об этом сообщил в своем telegram-канале министр цифрового развития республики Тимур Меджитов.

Призыв Mil.ru

Он уточнил, что данную меру поддержки планировали получить 109 человек, но четверо не прошли по требованиям. Меджитов подчеркнул, что итоговое решение принимается призывной комиссией.

Как сообщало ИА REGNUM, оборот IT-компаний Удмуртии по итогам января-мая текущего года увеличился на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 7,7 млрд рублей.

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