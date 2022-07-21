Москва, 21 июля, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Возобновившиеся поставки газа в Германию по «Северному потоку», по данным на 09:00 по мск 21 июля, составляют 30% от мощности газопроводу. Об этом сообщил оператор трубопровода Nord Stream AG, передаёт «Прайм».

Latitude Газопровод «Северный поток»

Оператор отмечает, что выход на номинированные европейскими потребителями 2,66 млн кубометров газа может занять несколько часов.

Поставки газа из России в Германию по «Северному потоку» возобновились 21 июля с 07.00 по мск после завершении плановых технических работ.

Как сообщало ИА REGNUM, техническое обслуживание газопровода «Северный поток» длилось с 11 июля.

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