Томск, , 09:33 — REGNUM День 20 июля 2022 года жителям Томской области запомнился небывалым погодным явлением: в разгар лета в регионе местами наблюдался сильный снег, а местами прошёл крупный град, передает корреспондент ИА REGNUM.

Снег в июле, Томская область Цитата из видео

Очевидцы делятся эпичными видеокадрами в соцсетях. В одном из роликов автомобилист пояснил, что машина стала направляемой после того, как трассу и поля засыпало снегом в несколько сантиметров толщиной. В другом — рыбаки, спасаясь в палатке, опасаются, что крупные градины способны убить.

Тем временем, территориальное управление МЧС извещает лишь о высокой пожароопасности. 20–22 июля в Парабельском и Каргасокском районах сохранится высокая пожарная опасность (4 класс).

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля сильные дожди с градом накрыли Воронеж, часть улиц города оказалась под водой.

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