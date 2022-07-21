Ижевск, , 09:31 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 14 июля прививку от коронавируса сделали 699 108 человек. Об этом сообщает региональный минздрав.

Вакцинация от коронавируса Mos.ru

Второй компонент препарата получили 559 373 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

Ревакцинацию прошли 173 570 жителей республики.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 21 июля после перенесенного заражения коронавирусом выписались десять человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 163 704 жителя республики. За время пандемии в республике подтвердили 167 884 случая заражения коронавирусом, из них 31 — за минувшие сутки.