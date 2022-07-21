Ижевск, , 09:29 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 21 июля после перенесенного заражения коронавирусом выписались десять человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 163 704 жителя республики, сообщает региональный минздрав.

Вход в «красную зону» Павел Соболев © ИА REGNUM

За время пандемии в республике подтвердили 167 884 случая заражения коронавирусом, из них 31 — за минувшие сутки. В числе новых носителей вируса семь несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и восемь человек старше 65 лет.

4047 человек скончались в регионе за время пандемии, из них у 3847 человек было подтверждено заражение COVID-19. За минувшие сутки и накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в республике не регистрировалось.

В течение суток госпитализированы четыре человека, накануне в больницу попали восемь жителей республики. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находятся 817 человек, 33 пациента ковид-центров имеют признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, шесть человек — в тяжелом состоянии, из них два пациента подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в регионе выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом. Выписались по выздоровлении десять жителей республики.