Кемерово, , 09:21 — REGNUM Комитет по охране объектов культурного наследия Кузбасса обнародовал некоторую информацию о судьбе исторического здания дома кино «Москва» в Кемерове. По данным авторитетного сибирского телеграм-канала buzoters_and_crows. сейчас собственник разрабатывает проектную документацию по сохранению объекта.

Кемерово Skyscrapercity.com

«Собственник дома кино «Москва» взял задание на работы по сохранению объекта культурного наследия. Сначала ему надо разработать и согласовать проектную документацию», — сообщили власти.

Ранее жители Кемерова поинтересовались у губернатора о судьбе кинотеатра «Москва». По словам кемеровчан, легендарное здание областного центра «стоит и разваливается», и непонятно, вернётся ли оно когда-нибудь к работе. На что Сергей Цивилёв заверил, что здание кинотеатра «Москва» демонтировано не будет — администрация правительства региона прорабатывает варианты дальнейшего использования легендарного здания.

Нечто подобное о судьбе кинотеатра кемеровчане слышат на протяжении последних лет. «Сохранение» может означать и консервацию, поэтому большого повода для оптимизма пока нет, отмечает buzoters_and_crows.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кемеровской области первый кинотеатр появился в городе Мариинске в 1914 году и назывался «Фурор». Сейчас здание первого кинотеатра является объектом культурного наследия регионального значения.

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