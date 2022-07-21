Пекин, , 09:18 — REGNUM HSBC стал первым иностранным банком, который учредил комитет компартии Китая в своем китайском филиале — таким образом компания пытается лавировать между Пекином и Западом в условиях создавшейся напряженности, сообщает 21 июля Financial Times.

Штаб-квартира банка HSBC в Шанхае Mr. Tickle

Китайский филиал банка — HSBC Qianhai Securities недавно создал у себя партийную организацию КПК. Это произошло после того, как HSBC увеличил свою долю в совместном предприятии, открытом в 2015 году, с 51 до 90%.

По закону, китайские компании должны иметь у себя партийные комитеты, однако эта практика еще не получила широкого распространения среди иностранных финансовых организаций. Как правило, такой комитет формируется из трех и более сотрудников — членов компартии Китая. Эти комитеты выполняют двойную функцию — профсоюза работников и способа внедрить представителя партии в число руководителей высшего звена в компании.

По словам руководства некоторых компаний, пример HSBC заставит другие иностранные банки поступить так же, и некоторые из них уже изучают этот вопрос.

HSBC — одна из глобальных компаний, которые оказались в самом центре геополитического соперничества между Китаем и Западом. Штаб-квартира банка находится в Лондоне, но почти вся прибыль поступает в Гонконг, и он планирует значительное расширение деятельности в материковом Китае.

HSBC также открыл парткомы в других подконтрольных ему организациях в Китае, например в совместном предприятии по управлению активами Shanxi Trust.

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